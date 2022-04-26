Бойня в тихий час: под Ульяновском совершено массовое убийство в детском саду

В Ульяновской области мужчина с ружьем устроил массовое убийство в детском саду. Он застрелил нянечку и двоих детей, а затем покончил с собой. При этом первой жертвой убийцы мог стать законный владелец оружия — до этого мужчины вместе находились на охоте, где, судя по всему, между ними произошел конфликт. Подробности трагедии выясняли «Известия».

Что произошло

В Ульяновской области мужчина устроил стрельбу в детском саду. Он пришел в учреждение с ружьем ИЖ-27, застрелил нянечку, двоих детей, а затем покончил с собой.

По информации Telegram-канала 112, трагедия произошла утром 26 апреля в поселке Вешкайма. Местный житель проник в детский сад «Рябинушка» во время тихого часа, когда дети спали в своих кроватях. Отмечается, что охраны в саду не было — только тревожная кнопка.

Как рассказали сотрудники «Рябинушки», убийца зашел в детский сад, выстрелив в руку сотруднице, которая мыла крыльцо на боковом пожарном входе. Затем мужчина поднялся на второй этаж и открыл огонь: сначала он ранил воспитательницу, пытавшуюся его остановить, затем застрелил ее помощницу, пятилетнего мальчика и шестилетнюю девочку. Нянечка пыталась спасти детей, закрыв их собой.

Бойня в тихий час Фото из детского сада «Рябинушка», где мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли нянечка и двое детей Фото: ТАСС/Ulnovosti.ru

Кого считают виновным

Сотрудники правоохранительных органов установили, что ружье, из которого совершались выстрелы, принадлежит местному жителю — 68-летнему Александру Д. Однако на фотографиях с места события, опубликованных Telegram-каналом 112, было видно, что стрелявший человек выглядит гораздо моложе.

По данным источника «Известий», личность человека, открывшего стрельбу, уже установлена: это 26-летний житель поселка Вешкайма Руслан А. По данным администрации района, причиной случившегося мог быть бытовой конфликт, однако следствию только предстоит выяснить мотивы произошедшего.

Telegram-канал 112 сообщает, что перед расправой в детском саду Руслан А. отправился на охоту вместе с отцом и соседом, которому и принадлежало ружье. После выезда в лес пенсионер перестал выходить на связь с семьей и отвечать на звонки. Несколько часов спустя, прочесывая окрестности, полицейские обнаружили его тело — оно лежало на свалке недалеко от детского сада. Отца Руслана пока не нашли.

По версии следствия, Руслан мог сначала расправиться со своими спутниками, а затем отправиться в «Рябинушку». Самого предполагаемого убийцу по одежде опознала мать, сейчас с ней разговаривают следователи. О подозреваемом пока известно немного: по словам знакомых, он не был общительным, вел замкнутый образ жизни.

Бойня в тихий час Фото с места обнаружения тела владельца ружья после стрельбы в детсаду Фото: ИЗВЕСТИЯ

Реакция властей

Как рассказал «Известиям» пресс-секретарь губернатора Ульяновской области Валерий Байбусинов, губернатору Алексею Русских доложили о случившемся и он уже вылетает из Ташкента, где работал на выставке.

— Он распорядился оказать комплексную помощь семьям погибших и пострадавших. Раненую женщину санавиация доставит в Ульяновск, — сказал Байбусинов.

По распоряжению губернатора на место уже выехали первый вице-губернатор Игорь Эдель и вице-губернатор Александр Коробко. В регионе будет проведена комплексная проверка всех образовательных учреждений региона на соблюдение требований безопасности.

Глава администрации Вешкаймского района Татьяна Стельмах рассказала, что раненую воспитательницу доставили в Вешкайскую районную больницу на обследование, после чего ее отправят в Ульяновск для проведения операции . Ее состояние оценивается как средней степени тяжести, задеты кости, но женщина в сознании. По предварительным данным, пуля попала в предплечье.

Как сообщил вице-губернатор региона Александр Коробко, семьям погибших в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области выплатят по 1 млн рублей. «По распоряжению губернатора семьям погибших будет оказана помощь в размере 1 млн рублей, раненым — 500 тыс. рублей», — сказал Коробко.

Возможные причины

Психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев в беседе с «Известиями» отметил, что у людей, которые приходят в учебное заведение и открывают там огонь, могут быть разные мотивы.

— Выявить, что произошло в их голове, очень сложно. Это мог быть реактивный психоз или весеннее обострение, галлюцинации и бред преследования или воздействия. Это могли быть «голоса в голове», заставляющие сделать тот или иной поступок, — предположил Казанцев.

Бойня в тихий час Обстановка у детского сада «Рябинушка» после стрельбы Фото: ИЗВЕСТИЯ

Для того чтобы сделать окончательные выводы, необходимо провести судебно-психиатрическую экспертизу — в частности, кровь и мочу будут исследовать на наличие психически активных веществ и алкоголя. Такая экспертиза может быть проведена в рамках расследования уголовного дела, которое уже возбудил Следственный комитет.

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления по Ульяновской области. Выясняются все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Между тем руководитель общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности «Федеральный координационный центр руководителей охранных структур» Александр Козлов в беседе с «Известиями» назвал грубейшим нарушением отсутствие охраны в детском саду.

— Есть постановление правительства № 1006, которое регламентирует порядок охраны образовательных учреждений, в том числе дошкольных. В детсадах обязательно должны быть заграждения и охрана. Кроме того, образовательная организация должна заключать договор с охранной организацией с лицензией, чего тоже зачастую не происходит То есть отсутствие охранника — прямое нарушение постановления правительства. Мои коллеги из Ульяновской области, которые знают про этот детсад, говорят, что охраны там не было из-за того, что бюджет не позволяет. Но лимиты лимитами, а когда речь идет о террористической безопасности, бюджет должен пересматриваться, — заявил эксперт.

Пути решения

Как рассказала «Известиям» председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, еще в ноябре прошлого года комитет организовал большие парламентские слушания по вопросам безопасности детей в образовательных учреждениях.

По ее словам, со времен Керченской трагедии в октябре 2018 года инциденты со стрельбой и применением холодного оружия в образовательных учреждениях случались более 150 раз в 32 регионах страны. Эти сведения комитету подтвердили в СКР и Генпрокуратуре.

— Еще тогда я вышла с предложением, чтобы все садики, школы и вузы охранялись сотрудниками Росгвардии. Меня пытались разубедить и говорили, что у нас нет кадровых возможностей и материальных средств для охраны такого количества объектов. П редложение поддержано не было. Единственным, кто заключил с Росгвардией прямой договор об охране школ, оказался город Москва. Остальные регионы не нашли средств. Однако Росгвардия финансируется из федерального бюджета, денег на нее мы не жалеем. Если нужно увеличить численность Росгвардии — давайте увеличим, — предложила депутат.

По ее словам, комитет уже направил соответствующий запрос главе СК Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову. Кроме того, вопрос об охране детей сотрудниками Росгвардии будет поднят на Совете законодателей в Санкт-Петербурге, который состоится 27 апреля с участием президента Владимира Путина и министра просвещения Сергея Кравцова.