Появилось видео с места убийства нянечки и двоих детей под Ульяновском

В распоряжении «Известий» появились кадры с места стрельбы в детском саду в Ульяновской области.

На кадрах видно, что на территории сада работают полицейские, опрашиваются сотрудники учреждения. Во дворе стоят машины скорой помощи.

Неизвестный мужчина ворвался в детский сад в поселке Вешкайма в этот вторник, 26 апреля. Преступник сначала застрелил 35-летнюю женщину, работавшую в саду нянечкой, а затем убил двоих детей 2016 и 2017 года рождения. После этого он покончил с собой.

Злоумышленник пришел в детский сад во время тихого часа, предположительно, с ружьем Иж-27. Учреждение никто не охранял.

Позднее власти Ульяновской области сообщили о четырех погибших в результате стрельбы.

На месте работают полицейские. Правоохранители устанавливают мотив преступления.