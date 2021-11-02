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В кругу зверей: в Туве убиты две несовершеннолетние девочки

Почему дети вынуждены жить среди уголовников
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В кругу зверей: в Туве убиты две несовершеннолетние девочки
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2021-11-01 17:49:16
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В Кызыле ранее судимый местный житель подозревается в убийстве двух соседских девочек. Мать детей, оставившая дочерей наедине с уголовником, также неоднократно отбывала наказание в исправительных учреждениях и находилась на учете. Подробности — в материале «Известий».

Дядя в розыске

Девочек 9 и 14 лет с многочисленными травмами, характерными для падения с высоты, в ночь на 31 октября обнаружили прохожие возле многоэтажки на улице Лопсанчапа в Кызыле. Одна из сестер скончалась на месте, за жизнь старшей боролись врачи, но помочь оказались не в силах. Полицейские восстановили приблизительную картину преступления. Погибшими оказались сестры, мать которых проживает на 8-м этаже дома — женщина ушла на работу, оставив детей с 23-летним квартирантом. Между ним и детьми возникла ссора, в результате которой подозреваемый, вероятно, выбросил сестер из окна. Мужчина задержан, пояснили в СКР, возбуждено дело об убийстве.

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Фото: СК РФ/sledcom.ru
Дом, в котором произошла трагедия

Предположительно, подозреваемый приходится погибшим дальним родственником по матери, у которой в квартире снимал комнату. По данным источника, это уроженец Тес-Хемского района республики, его зовут Очур С., и на момент задержания он находился в розыске по делу об угоне автомобиля. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и был судим за кражу.

Причина ссоры между детьми и мужчиной остается пока до конца не выясненной. По одним данным, дети якобы шумели, и это не понравилось постояльцу, по другим — дети пытались сбежать от неадекватного мужчины из квартиры. В квартире находилась еще одна сестра (ей 9 лет, она близнец младшей погибшей девочки), но она не пострадала. Выжившего ребенка отправили в медучреждение для обследования и оказания психологической помощи.

Мать-рецидивистка

В мэрии Кызыла сообщили, что мать погибших также ранее неоднократно судима и состоит на учете, но не в Туве, а в соседнем регионе — Хакасии, куда якобы перебралась в связи с учебой и о чем написала в заявлении, датированном февралем текущего года. Таким образом, она ввела в заблуждение контролирующие органы, поскольку фактически проживала по-прежнему в Кызыле. Бездействием соответствующих структур уже заинтересовалась республиканская прокуратура, которая начала проверку.

В кругу зверей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Официально несовершеннолетние воспитывались в приемной семье, проживающей в Тоджинском районе. По предварительным данным, все взрослые были знакомы, поэтому органы опеки о передаче девочек родной матери не были уведомлены, — сообщили в администрации Кызыла.

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Известно, что на съемную квартиру в Кызыл мать и дочери перебрались с начала учебного года.

«Послужной список» матери шокирует: семь раз суды приговаривали ее к различным видам наказания за грабежи, незаконный оборот наркотиков, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, умышленное причинение тяжкого и легкого вреда здоровью. Одна из судимостей была получена в местах лишения свободы — за дезорганизацию деятельности колонии. Трагедия показала, что контролирующие инстанции, по сути, игнорировали, как живет находящаяся под надзором гражданка. При этом закон предписывает достаточно строгие правила относительно таких лиц.

— В отношении поднадзорного лица могут устанавливаться следующие административные ограничения: запрещение пребывания в определенных местах; запрещение посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и участия в указанных мероприятиях; запрет пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства, либо пребывания поднадзорного в определенное время суток; запрет на выезд за установленные судом пределы территории; обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения для регистрации, — рассказал «Известиям» юрист Андрей Лямзин.

В кругу зверей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кто виноват

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Проблема надзора за положением детей в сложных семьях носит системный характер, считает партнер адвокатского бюро «Щеглов и партнеры» Артем Лиляк.

— С одной стороны, законодательство ориентировано на то, чтобы максимально сохранять родственные связи и не забирать детей из семей. С другой — существует огромная проблема контроля со стороны уполномоченных органов как за поднадзорными ранее судимыми взрослыми, так и со стороны опеки непосредственно за детьми. Личного состава не хватает, масса времени уходит на бумажную работу. Всё выполняется по законодательно установленному минимуму. Нет сигналов — нет реакции. А в данной истории, если верить информации из открытых источников, еще и приемная семья тайно вернула девочек их родной матери. Не исключаю, что приемные родители тоже будут привлечены к ответственности.

По его мнению, необходимы комплексные изменения всей социальной сферы — работы социальных служб, психологов, сотрудников полиции.

В кругу зверей
Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Как защититься ребенку

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В девиантных семьях дети ежедневно подвергаются риску. Как несовершеннолетний может помочь себе, если его законный представитель и есть угроза безопасности?

— Если ребенок опасается за свою жизнь и здоровье, лучше всего ему обращаться сразу в полицию, — пояснил исполнительный директор Фонда поддержки пострадавших от преступлений Матвей Гончаров. — В рамках межведомственного взаимодействия информация будет передана и в подразделение по делам несовершеннолетних, и в органы опеки, и в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, и в учреждения здравоохранения, и в другие специализированные органы и организации. Ключевой орган в данном случае — это орган опеки, сотрудники которого обязаны законом оказывать соответствующую помощь ребенку.

В случае выявления наличия угрозы для жизни или здоровья ребенка именно они принимают незамедлительные меры по изъятию ребенка и его помещению в учреждение, которое должно отвечать интересам ребенка в текущей ситуации. Но это всё на бумаге и в теории. Ребенок, конечно же, может также обратиться и на телефон специализированной горячей линии 8-800-2000-122. Или, например, по другим региональным телефонам доверия. Но практика показывает, что дети не располагают подобной информацией, о каких-то контактных данных знают лишь единицы.

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