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В Туве задержали подозреваемого в убийстве двух девочек

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В Республике Тыва (Тува) задержан подозреваемый в убийстве двух девочек девяти и 14 лет. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону на своем сайте.

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В ведомстве уточнили, что по подозрению в совершении преступления был задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики. В настоящий момент с ним работают следователи.

Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности по нескольким статьям, добавили в СК.

Также по уголовному делу были назначены необходимые судебные экспертизы, проведены осмотр места происшествия. Правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленных на установление всех фактических обстоятельств причинения смерти несовершеннолетним.

В тот же день правоохранителям сообщили, что на улице Лопсанчапа города Кызыла были найдены тела двух несовершеннолетних с множественными травмами. Одна из девочек умерла до приезда медиков, вторая скончалась в больнице. По предварительным данным, дети были сестрами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в отношении малолетней).

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