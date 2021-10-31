В Туве задержали подозреваемого в убийстве двух девочек

В Республике Тыва (Тува) задержан подозреваемый в убийстве двух девочек девяти и 14 лет. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону на своем сайте.

В ведомстве уточнили, что по подозрению в совершении преступления был задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики. В настоящий момент с ним работают следователи.

Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности по нескольким статьям, добавили в СК.

Также по уголовному делу были назначены необходимые судебные экспертизы, проведены осмотр места происшествия. Правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленных на установление всех фактических обстоятельств причинения смерти несовершеннолетним.

В тот же день правоохранителям сообщили, что на улице Лопсанчапа города Кызыла были найдены тела двух несовершеннолетних с множественными травмами. Одна из девочек умерла до приезда медиков, вторая скончалась в больнице. По предварительным данным, дети были сестрами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в отношении малолетней).