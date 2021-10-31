Стали известны подробности убийства двух девочек в Туве

Двух сестер в Кызыле (Тува) выбросил из окна восьмого этажа ранее судимый родственник, стало известно «Известиям» 31 октября.

Как отметил 23-летний подозреваемый, который уже задержан, девочки его не слушались и хотели уйти из квартиры. Мама детей в это время была на работе.

По данным источника, мужчину зовут Очур Санчат, он находился в федеральном розыске после того, как скрылся от суда по делу об угоне машины.

Двух детей с многочисленными травмами обнаружили ранее утром в одном из дворов Кызыла. Девятилетняя девочка скончалась еще до приезда врачей, ее 14-летняя сестра умерла в больнице.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого — 23-летнего уроженца Тес-Хемского района республики. В настоящий момент с ним работают следователи. Известно, что мужчина был ранее судим. Возбуждено уголовное дело по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в отношении малолетней).