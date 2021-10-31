Появилось видео с места убийства двух девочек в Туве

Следователи показали видео с места обнаружения двух раненых сестер в Кызыле. Девочки девяти и 14 лет позднее скончались.

Судя по кадрам, детей нашли в одном из спальных районов города. Рядом с жилыми домами находятся гаражи.

Младшая из сестер умерла еще до приезда скорой помощи, 14-летняя девочка — в больнице.

В Туве уже задержали подозреваемого в убийстве детей. Им оказался 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики. В настоящий момент с ним работают следователи, мотивы преступления выясняются.

Возбуждено уголовное дело по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в отношении малолетней).