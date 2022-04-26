Тело владельца ружья найдено неподалеку от детсада в Ульяновской области

Тело пенсионера Александра Дронина, чьим оружием 26-летний Руслан Ахтямов застрелил 35-летнюю воспитательницу и двух маленьких детей в детском саду Ульяновской области, обнаружено на свалке неподалеку от места трагедии. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что на место выехала следственная группа, а отца стрелка продолжают разыскивать.

Утром 26 апреля злоумышленник встретился с 68-летним пенсионером Александром Дрониным, который и являлся владельцем ружья Иж-27. А уже днем он проник в детский сад в поселке Вешкайма, где ранил женщину и застрелил троих человек, после чего покончил с собой. В распоряжении «Известий» оказались кадры с места преступления.

Личность убийцы удалось установить позже в этот день. 26 лет Руслану Ахтямову исполнилось на днях. Преступника опознала его мать.