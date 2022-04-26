В Ульяновской области проверят безопасность образовательных учреждений

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил проверить безопасность всех образовательных учреждений региона. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает пресс-служба правительства субъекта РФ.

«Губернатор Ульяновской области распорядился провести комплексную проверку всех образовательных учреждений региона на предмет безопасности», — сообщили в пресс-службе ТАСС.

Кроме того, как отмечает Ulpravda.ru, по распоряжению главы региона семьям погибших окажут комплексную помощь: медицинскую, психологическую и социальную.

Ранее в этот день неизвестный мужчина ворвался в детский сад в поселке Вешкайма и застрелил 35-летнюю женщину, работавшую в саду нянечкой, а затем убил двоих детей 2016 и 2017 года рождения. Позднее власти Ульяновской области сообщили о четырех погибших. После стрельбы мужчина покончил с собой.

Злоумышленник пришел в детский сад во время тихого часа, предположительно с ружьем Иж-27. Учреждение никто не охранял.

Правоохранители устанавливают мотив и обстоятельства преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.