СК РФ возбудил уголовное дело после стрельбы в детском саду под Ульяновском

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве после стрельбы в детском саду в Ульяновской области. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает Telegram-канал ведомства.

«Следственным управлением СК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело об убийстве на территории детского сада по ч. 2 ст. 105 УК РФ. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления по Ульяновской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, Минпросвещения РФ проведет проверку инцидента в детском саду.

«Министерство проводит проверку, выясняются причины, повлекшие трагедию, детальным образом изучается зона ответственности территориальных органов — вопросы охраны территории и здания», — сообщил представитель пресс-службы ведомства ТАСС.

Ранее в этот день неизвестный мужчина ворвался в детский сад в поселке Вешкайма и застрелил 35-летнюю женщину, работавшую в саду нянечкой, а затем убил двоих детей 2016 и 2017 года рождения. Позднее власти Ульяновской области сообщили о четырех погибших. После стрельбы мужчина покончил с собой.

Стрелявшим оказался 26-летний Руслан Ахтямов, его опознала его мать.

Злоумышленник пришел в детский сад во время тихого часа с ружьем Иж-27. Учреждение никто не охранял. До этого он встретился с 68-летним пенсионером Александром Дрониным, которому и принадлежит ружье. Позже тело мужчины было обнаружено на свалке недалеко от детского сада.

После произошедшего губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил проверить безопасность всех образовательных учреждений региона.