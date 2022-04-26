Прямой эфир
Мир
Правительство Польши отказалось платить за российский газ в рублях
Мир
МИД РФ объявил персонами нон грата трех дипломатов посольства Швеции
Общество
В Ульяновской области проверят безопасность образовательных учреждений
Мир
Песков подтвердил проведение переговоров Путина и Эрдогана
Мир
В Приднестровье введен красный уровень террористической опасности
Мир
Москва предупредила Токио об ответе на возможное расширение учений США и Японии
Мир
Высокоточные ракеты ВКС за ночь поразили четыре военных объекта Украины
Мир
Китай не хочет третьей мировой войны и ждет мирного урегулирования конфликтов
Мир
Захарова предупредила Варшаву об ответе на захват дипсобственности РФ
Экономика
Курс евро упал ниже 76 рублей впервые с марта 2020 года
Общество
Кабмин активизирует работу по созданию Фонда пенсионного и социального страхования

СК РФ возбудил уголовное дело после стрельбы в детском саду под Ульяновском

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве после стрельбы в детском саду в Ульяновской области. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает Telegram-канал ведомства.

Неконтролируемый приступ: как можно угодить в психбольницу
Почему ряд экспертов выступает против принятия нового закона о психиатрической помощи

«Следственным управлением СК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело об убийстве на территории детского сада по ч. 2 ст. 105 УК РФ. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления по Ульяновской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, Минпросвещения РФ проведет проверку инцидента в детском саду.

«Министерство проводит проверку, выясняются причины, повлекшие трагедию, детальным образом изучается зона ответственности территориальных органов — вопросы охраны территории и здания», — сообщил представитель пресс-службы ведомства ТАСС.

Ранее в этот день неизвестный мужчина ворвался в детский сад в поселке Вешкайма и застрелил 35-летнюю женщину, работавшую в саду нянечкой, а затем убил двоих детей 2016 и 2017 года рождения. Позднее власти Ульяновской области сообщили о четырех погибших. После стрельбы мужчина покончил с собой.

Стрелявшим оказался 26-летний Руслан Ахтямов, его опознала его мать.

Злоумышленник пришел в детский сад во время тихого часа с ружьем Иж-27. Учреждение никто не охранял. До этого он встретился с 68-летним пенсионером Александром Дрониным, которому и принадлежит ружье. Позже тело мужчины было обнаружено на свалке недалеко от детского сада.

После произошедшего губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил проверить безопасность всех образовательных учреждений региона.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022