Установлена личность стрелявшего в детсаду в Ульяновской области

Установлена личность человека, открывшего стрельбу в детском саду Ульяновской области во вторник, 26 апреля. По информации «Известий», 35-летнюю нянечку и двоих малышей убил 26-летний Руслан Ахтямов.

Преступника опознала его мать. Совсем недавно у убийцы был день рождения.

Утром вторника злоумышленник встретился с 68-летним пенсионером Александром Дрониным, которому и принадлежит ружье Иж-27.

Ахтямов беспрепятственно попал на территорию детского сада в поселке Вешкайма. Сначала ранил в руку нянечку, на крики прибежала воспитательница. Мужчина застрелил ее, вошел в здание и убил мальчика 2017 года рождения и девочку 2016 года рождения. После этого он покончил с собой.

Охрана в учреждении не предусмотрена, есть лишь тревожная кнопка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Здание оцеплено силовиками, во дворе стоит машина «скорой».