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Открывший стрельбу в детсаду под Ульяновском состоял на учете в психдиспансере

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Мужчина, открывший стрельбу в детском саду под Ульяновском, состоял на учете как психически больной. Об этом 26 апреля заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

«Владелец ружья ИЖ-26 — Тронин Александр Николаевич, 1954 года рождения. Убийца — Ахтямов Руслан Рушанович 1996 года рождения, житель Вешкаймы, состоит на учете как психически больной», — написала она в Telegram.

Москалькова отметила также, что это уже не первая подобная трагедия, поэтому необходимо усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране.

«Эта крайне ответственная задача должна лежать на сотрудниках вневедомственной охраны Росгвардии, которые должны дежурить в дошкольных и школьных учреждениях круглосуточно», — уверена она.

Ранее в этот день неизвестный мужчина ворвался в детский сад в поселке Вешкайма во время тихого часа с ружьем, учреждение никто не охранял. Он застрелил 35-летнюю женщину, работавшую в саду нянечкой, а затем убил двух детей 2016 и 2017 года рождения. Позднее власти Ульяновской области сообщили о четырех погибших. После стрельбы мужчина покончил с собой. Пытавшаяся защитить детей воспитательница также получила ранение, она находится в больнице.

Сообщается, что тело пенсионера Александра Тронина (по другой информации, фамилия Дронин — Ред.), чьим оружием 26-летний Руслан Ахтямов воспользовался, обнаружено на свалке неподалеку от места трагедии.

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