Прямой эфир

Четыре человека погибли при стрельбе в детсаду в Ульяновской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате стрельбы в детском саду под Ульяновском погибли четыре человека. Об этом 26 апреля сообщили власти Ульяновской области.

Неконтролируемый приступ: как можно угодить в психбольницу
Почему ряд экспертов выступает против принятия нового закона о психиатрической помощи

Причиной произошедшего мог стать бытовой конфликт, отметили в областной администрации.

«В настоящее время причины произошедшего в детском саду устанавливаются», — отметил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, днем во вторник неизвестный мужчина ворвался в детский сад в поселке Вешкайма. Он сначала застрелил 35-летнюю сотрудницу учреждения, а затем убил двоих детей 2016 и 2017 года рождения, после чего покончил с собой.

Злоумышленник проник в детский сад во время тихого часа, дети спали. Охраны у детского сада не было.

В распоряжении «Известий» появились кадры с места стрельбы в детском саду в поселке Вешкайма. Здание оцеплено силовиками, во дворе стоит машина скорой. Во дворе детсада много полицейских и сотрудники следственного комитета.

Около здания стоят люди в гражданской одежде, возможно, родители воспитанников детсада.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится доследственная проверка, ведется опрос свидетелей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022