Четыре человека погибли при стрельбе в детсаду в Ульяновской области

В результате стрельбы в детском саду под Ульяновском погибли четыре человека. Об этом 26 апреля сообщили власти Ульяновской области.

Причиной произошедшего мог стать бытовой конфликт, отметили в областной администрации.

«В настоящее время причины произошедшего в детском саду устанавливаются», — отметил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, днем во вторник неизвестный мужчина ворвался в детский сад в поселке Вешкайма. Он сначала застрелил 35-летнюю сотрудницу учреждения, а затем убил двоих детей 2016 и 2017 года рождения, после чего покончил с собой.

Злоумышленник проник в детский сад во время тихого часа, дети спали. Охраны у детского сада не было.

В распоряжении «Известий» появились кадры с места стрельбы в детском саду в поселке Вешкайма. Здание оцеплено силовиками, во дворе стоит машина скорой. Во дворе детсада много полицейских и сотрудники следственного комитета.

Около здания стоят люди в гражданской одежде, возможно, родители воспитанников детсада.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится доследственная проверка, ведется опрос свидетелей.