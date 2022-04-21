Кончаловский высказался по поводу культуры отмены в странах Запада

Всё, что происходит в европейской культуре, вызывает только сострадание, заявил в четверг, 21 апреля, «Известиям» режиссер Андрей Кончаловский.

22 апреля Театр Моссовета представит зрителям премьеру спектакля «Укрощение строптивой» Андрея Кончаловского по произведению Уильяма Шекспира. При этом спектакли по Чехову и Достоевскому в европейских театрах отменяются.

«Кроме сострадания к тому, что происходит в европейской культуре, у меня ничего нет. Думаю, в этом есть политическая составляющая. Надеюсь, это не будет долго и всё уладится. Но смотреть на это, конечно, очень грустно», — отметил Кончаловский.

Режиссер выразил надежду на то, что спектакли публике понравятся.

«Потому что если не понравилось — бессмысленно делать. Театр — это магическая вещь», — заключил он.

19 апреля стало известно, что конкурс имени Петра Чайковского исключили из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов. При этом в федерации уточнили, что выступают против санкций в отношении всех россиян, а также против дискриминации артистов по национальному признаку.

11 апреля коллектив «Украинский классический балет» получил угрозы из-за балета «Лебединое озеро» русского композитора Петра Чайковского в репертуаре гастрольного тура по Италии. Киевские артисты отменили выступление после того, как Национальная опера Украины и министерство культуры Украины пригрозили им увольнением. Спектакль заменили на балет «Жизель».

3 апреля стало известно, что Лондонская национальная галерея переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц» на фоне специальной операции РФ.

25 марта президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства заявил о «культуре отмены» и прогрессирующей дискриминации всего, что связано с РФ. Он отметил, что в западных государствах «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещают русских писателей.

Страны Запада выражают свое недовольство проведением спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в РФ. 21 февраля президент подписал соответствующий указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».