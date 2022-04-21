Дипломаты РФ назвали абсурдный характер санкций США свидетельством об отчаянии

Санкции Соединенных Штатов, в частности, нарастающий абсурдный характер ограничительных мер, свидетельствуют об отчаянии американской стороны в попытках подчинить Россию. Об этом в среду, 20 апреля, сообщило российское посольство в Вашингтоне.

«Из-за явной надуманности и беспочвенности обвинений санкции приобретают все более абсурдный характер и свидетельствуют об отчаянии Вашингтона от неспособности подчинить нашу страну своей воле», — написали дипломаты в своем Telegram-канале.

По их словам, введенные ограничения похожи на «сборную солянку» того, что в США еще могут себе позволить.

Как заметили дипломаты, США следует понимать, что эффект от антироссийских мер прежде всего сказывается непосредственно на них самих.

«Местным правящим кругам стоило бы обратить внимание, что вместо ожидаемых ими потрясений в нашей стране антироссийские меры нанесут ущерб самим США», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день США расширили российский санкционный список. В частности, рестрикции касаются 40 юридических лиц, включая ПАО «Транскапиталбанк» и АО «Инвестторгбанк». Кроме того, минфин США добавил в санкционный список 29 физических лиц, связанных с банком «Открытие».

19 апреля стало известно, что в США почти побит антирекорд 2012 года по росту цены на кукурузу. Если тогда из-за сильнейшей засухи кукуруза стоила $8,49 за бушель (36,3 л), то сейчас из-за ситуации на Украине ее цена достигла уже $8, сообщало Bloomberg.

13 апреля американский лидер заявил, что рост инфляции в США на 70% обусловлен действиями России по защите Донбасса. Он сообщил, что два крупнейших производителя зерна в мире — Украина и Россия — «не делают того, что они обычно делают», поэтому все цены резко выросли.

11 апреля также сообщалось, что в США возник дефицит детских смесей, который привел к росту цен на эту продукцию и ограничению ее выдачи в одни руки. Средняя стоимость самых популярных детских смесей выросла на 18% за последние 12 месяцев.

7 апреля Соединенные Штаты расширили санкционный пакет в отношении российских организаций и физических лиц. В частности, ограничения коснулись 29 российских структур и восьми физлиц. В то же время минфин США исключил из антироссийских рестрикций телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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