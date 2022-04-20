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США расширили санкционный список по России

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США расширили российский санкционный список. Об этом в среду, 20 апреля, говорится в материалах американского Минфина.

В частности, рестрикции касаются 40 юридических лиц, включая ПАО Транскапиталбанк и АО Инвестторгбанк.

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Кроме того, Минфин США добавил в санкционный список 29 физических лиц, связанных с банком «Открытие».

Под санкции также попала первый зампред Центрального банка РФ Ксения Юдаева.

7 апреля Соединенные Штаты расширили санкционный пакет в отношении российских организаций и физических лиц. В частности, ограничения коснулись 29 российских структур и восьми физлиц. В то же время, минфин США исключил из антироссийских рестрикций телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий.

В тот же день сенат конгресса США проголосовал за одобрение законопроекта о запрете импорта энергоносителей из России. В марте документ уже подписал американский лидер Джо Байден. Сейчас мера кодифицируется, так как в ходе рассмотрения в него внесли поправки.

Из-за этого закон о запрете импорта энергоносителей вернут в нижнюю палату и в случае окончательного утверждения передадут на подпись президенту. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в свою очередь отметила, что американский лидер намерен подписать законопроект.

6 апреля Вашингтон ввел запрет на новые инвестиции в экономику России. Представитель американской администрации отметил, что «России теперь придется искать новые источники для долларов за пределами США и искать новый маршрут платежей, кроме американских банков, чтобы избежать дефолта».

Кроме того, в тот же день минфин Соединенных Штатов внес в санкционный список премьер-министра РФ Михаила Мишустина и заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Также в перечень попали руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава администрации Кремля Антон Вайно и другие государственные деятели.

В то же время Мишустин отмечал, что российской экономике нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых условиях. Он также подчеркивал, что профицита бюджета в РФ в 2022 году не будет, все полученные доходы будут потрачены.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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