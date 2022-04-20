Немецкий концерн Continental возобновил выпуск шин в России

Немецкий производитель шин и автокомпонентов Continental решил возобновить производство на заводе в Калуге. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как уточнило издание, работа восстановилась на прошлой неделе.

«Такой шаг был сделан ради заботы о наших сотрудниках в России», — рассказали в Continental, отметив, что компания «не намерена получать прибыль».

Ранее, 8 марта, компания приняла решение приостановить производство. Всего в Continental работает около 1,3 тыс. сотрудников, большинство из них на заводе в Калуге. Также был приостановлен весь бизнес концерна в РФ и экспорт.

14 апреля руководитель маркетплейса автозапчастей и аксессуаров ПЭК:MALL Кирилл Савченко рассказал «Известиям», что за месяц стоимость автозапчастей в РФ увеличилась на 15–100%, автомобильные шины подорожали на 40–80%. Он уточнил, что запасы локальных поставщиков на российском рынке пустеют, а возможность доставлять новые товары в страну ограничена.

До этого, 7 апреля, Савченко сказал, что на складах поставщиков есть в наличии шины и покрышки заводов, в том числе российских, и тех, кто не приостановил работу в России. В тот же день заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов уточнил, что, после того как несколько крупных производителей заявили о приостановке работы, спрос на шины увеличился. Однако, по его словам, дефицита на рынке нет.

Мировые производители автомобилей, в том числе Volvo, General Motors, Volkswagen, а также компания по выпуску мотоциклов Harley-Davidson, объявили в марте о приостановке поставок в Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. В то же время компания Michelin заявила о приостановке выпуска шин на российском заводе. Также Bridgestone приостановила поставки автомобильных шин в Россию

По словам декана транспортного факультета московского Политеха Пабло Эмилио Итурралде Бакеро, после ухода ряда крупных производителей шин водители смогут найти замену импортной резине среднего и экономкласса у отечественных, а также у китайских поставщиков. Он считает, что продукция экономсегмента России и Китая не уступает по качеству шинам крупнейших производителей и проблем с материалами быть не должно.