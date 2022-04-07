В маркетплейсе заверили в наличии на российских складах шин и покрышек

На складах поставщиков сейчас есть в наличии шины и покрышки заводов, в том числе российских, а также тех, кто не приостановил работу в России, но стоимость таких товаров увеличилась на 40–80%. Кроме того, можно оперативно приобрести менее дорогостоящие шины, например, китайских и корейских производителей. Об этом рассказал «Известиям» руководитель маркетплейса по продаже автомобильных товаров «ПЭК:МОЛЛ» Кирилл Савченко в четверг, 7 апреля.

Ранее в этот же день «РИА Новости» со ссылкой на оператора системы маркировки «Честный знак» – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщили, что российские автолюбители за две первые недели марта купили шины и покрышки на сумму в 8,5 млрд рублей. В общей сложности их траты на эту продукцию по сравнению аналогичным периодом в феврале выросли на 293%. В среднем одна шина стоила в марте 7069 рублей.

Отмечалось, что по состоянию на конец I квартала текущего года в гражданском обороте в России находится более 79 млн шин и покрышек. По данным ЦРПТ, этого объема хватит на 11–17 месяцев, при этом производство и поставки на российский рынок продолжаются, рисков дефицита нет.

«Мы, как маркетплейс автотоваров, уже сталкиваемся с дефицитом шин основных производителей, которые ранее реализовывали в России продукцию. В наличии нет наиболее востребованных размеров, пока остается возможность приобрести остатки товаров фирм Bridgestone, Continental, Michelin, однако по очень высокой цене», — рассказал Савченко.

Он напомнил, что эти компании объявили о временном прекращении работы заводов и доставки продукции в Россию.

Специалист предположил, что к следующему зимнему сезону рынок пополнится новыми игроками и дефицит значительно уменьшится. Однако велика вероятность, что цены на продукцию заметно увеличатся, полагает он.

По данным исследования Avito, подготовленном для «Известий» 17 марта, летние покрышки уже подорожали на треть по сравнению с прошлым годом. Указывалось, что средняя стоимость комплекта покрышек составляет 10 550 рублей.

Несмотря на приостановку деятельности ряда крупных производителей в России, эксперты не отмечали ажиотажа с приобретением шин. По словам испытателя шин издания «Авторевю» Олега Растегаева, в зоне риска по дефициту шин находятся в первую очередь машины с колесами большого размера (20 дюймов и больше), которые обычно поставляются на заказ. Эксперты выразили мнение, что рост цен на новые покрышки и их возможный дефицит заставят автомобилистов обратить внимание на подержанную резину.