Суд признал законной блокировку «Эха Москвы»

Суд отклонил иск «Эха Москвы» к Генпрокуратуре и Роскомнадзору за ограничение доступа к своим информационным ресурсам. Об этом в среду, 20 апреля, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

«Исковые требования оставить без удовлетворения», — огласила решение судья.

1 марта в Роскомнадзоре сообщили, что ведомство ограничило доступ к информационным ресурсам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом) на основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ. Уточнялось, что медиаресурсы размещали на своих площадках ложную информацию относительно сущности специальной военной операции РФ по защите Донбасса.

3 марта совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиоканала и сайта. Также отмечалось, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение «Эхо Москвы». На следующий день стало известно, что «Эхо Москвы» отключает свой сайт и удаляет все корпоративные аккаунты соцсетей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 марта отметил, что решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эхо Москвы» принял собственник. По его словам, «радиостанция нарушила закон, было использовано право Генпрокуратуры принять соответствующие меры».

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Так, Уголовный кодекс РФ дополнился ст. 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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