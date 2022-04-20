Прямой эфир
Армия
Подразделения ВСУ покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска
Армия
Силы ДНР установили контроль над 167 населенными пунктами
Происшествия
Свыше 150 человек эвакуированы из-за пожара на фабрике в Кузбассе
Мир
Захарова заявила об утрате Россией доверия к переговорщикам Украины
Мир
Израиль подтвердил готовность организовать у себя переговоры Украины и РФ
Мир
Посольство КНДР назвало события в Буче провокацией Запада
Мир
Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях вступления в НАТО
Мир
В Россию с начала эскалации на Украине прибыло почти 900 тыс. беженцев
Спорт
Российских теннисистов не допустят к участию в Уимблдонском турнире
Армия
ВС РФ сбили в воздухе две украинские тактические ракеты «Точка-У»
Армия
В Госдуме предупредили европейские страны о компенсации РФ ущерба от санкций

Суд признал законной блокировку «Эха Москвы»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд отклонил иск «Эха Москвы» к Генпрокуратуре и Роскомнадзору за ограничение доступа к своим информационным ресурсам. Об этом в среду, 20 апреля, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Текст, ложь и видео: заработал закон против фейков об армии России
Суды пока ограничиваются минимальным наказанием для нарушителей

«Исковые требования оставить без удовлетворения», — огласила решение судья.

1 марта в Роскомнадзоре сообщили, что ведомство ограничило доступ к информационным ресурсам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом) на основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ. Уточнялось, что медиаресурсы размещали на своих площадках ложную информацию относительно сущности специальной военной операции РФ по защите Донбасса.

3 марта совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиоканала и сайта. Также отмечалось, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение «Эхо Москвы». На следующий день стало известно, что «Эхо Москвы» отключает свой сайт и удаляет все корпоративные аккаунты соцсетей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 марта отметил, что решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эхо Москвы» принял собственник. По его словам, «радиостанция нарушила закон, было использовано право Генпрокуратуры принять соответствующие меры».

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Так, Уголовный кодекс РФ дополнился ст. 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022