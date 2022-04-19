Путин и Пашинян начали переговоры в Ново-Огарево

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 апреля начали переговоры в Ново-Огарево в Московской области.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что политики обсудят ход реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. Кроме того, стороны планируют поговорить об актуальных вопросах дальнейшего развития российско-армянских отношений стратегического партнерства и союзничества.

9 апреля политики провели телефонные переговоры. В ходе беседы с Путиным Пашинян рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе.

7 апреля Пашинян и Алиев условились до конца апреля создать комиссию по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Также лидеры двух стран поручили главам МИД республик начать подготовку к мирным переговорам.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.