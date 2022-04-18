Путин и Пашинян обсудят договоренности по Нагорному Карабаху

Президент России Владимир Путин обсудит 19 апреля с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ход реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

«Будет рассмотрен также ход реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению экономических и транспортных связей в регионе», — сказано в сообщении.

Кроме того, стороны планируют поговорить об актуальных вопросах дальнейшего развития российско-армянских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Уточнятся, что Пашинян прибудет в Россию с официальным визитом.

9 апреля политики провели телефонные переговоры. В ходе беседы с Путиным Пашинян рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе.

7 апреля Пашинян и Алиев условились до конца апреля создать комиссию по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Также лидеры двух стран поручили главам МИД республик начать подготовку к мирным переговорам.

25 марта в минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о гибели двух военнослужащих в результате обстрелов Вооруженных сил (ВС) Азербайджана, в том числе с применением турецких беспилотников Bayraktar TB-2.

За день до этого в МИД Армении сообщили, что ВС Азербайджана нарушили линию соприкосновения Нагорного Карабаха в зоне ответственности российской миротворческой миссии и заняли село Парух. Минобороны Азербайджана в свою очередь опровергло сообщения о вооруженном инциденте в районе дислокации российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Там отметили, что подразделения азербайджанской армии продолжают процесс уточнения позиций и пунктов дислокации без применения силы.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.