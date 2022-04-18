Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына

Футболист английского клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в понедельник, 18 апреля, сообщил о смерти новорожденного сына.

«С глубочайшей печалью сообщаем, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Только рождение дочки дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем. Хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за их помощь и заботу», — говорится в письме Роналду, опубликованном на странице футболиста в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Футболист и его возлюбленная Джорджина Родригес сообщили, что опустошены потерей ребенка, и попросили общественность о неприкосновенности частной жизни «в это очень трудное время».

28 октября 2021 года сообщалось, что Роналду и Джорджина Родригес ожидают рождения близнецов. Пара опубликовала снимок, на котором они вместе лежат в постели с двумя снимками УЗИ.

Тогда отмечалось, что 36-летний Роналду станет отцом в пятый раз. Он воспитывает общую с Джорджиной дочь Алану Мартину, а также троих детей от суррогатных матерей — Криштиану-младшего, Еву и Матео.

Роналду и Родригес начали встречаться в 2016 году, в 2019 году сообщалось, что пара поженилась на тайной церемонии.