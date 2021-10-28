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Криштиану Роналду вновь станет отцом

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес ожидают рождения близнецов. Об этом в четверг, 28 октября, футболист сообщил в своем Instagram.

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Пара опубликовала снимок, на котором они вместе лежат в постели с двумя снимками УЗИ.

«Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви — мы не можем дождаться встречи с вами»,— поделился игрок.

Как сообщает Hola, Родригес находится на третьем месяце беременности.

36-летний Роналду станет отцом в пятый раз. Он воспитывает общую с Джорджиной дочь Алану Мартину, а также троих детей от суррогатных матерей — Криштиану-младшего, Еву и Матео.

Роналду и Родригес начали встречаться в 2016 году, в 2019 году сообщалось, что пара поженилась на тайной церемонии.

Ранее, 24 октября, португалец назвал критику в свой адрес частью работы. По словам футболиста, несмотря на то что данные рейтингов поместили его в нижнюю часть списка нападающих Премьер-лиги, он уверен в правильности своей стратегии.

В начале октября сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» занял последнее место в рейтинге нападающих Английской премьер-лиги по степени прессинга защитников соперников. За игру Роналду оказывает прессинг на оборону соперника примерно 2,7 раза.

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