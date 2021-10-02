Роналду назвали худшим форвардом сезона АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял последнее место в рейтинге нападающих Английской премьер-лиги (АПЛ) по степени прессинга защитников соперников. Рейтинг был опубликован 1 октября порталом The Athletic.

Лучшие показатели у Уилфрида Заа из «Кристал Пэлас» и форварда «Брайтона» Нила Мопе: у обоих в среднем по 20 подобных действий за матч.

Что касается Роналду, то он за игру оказывает прессинг на оборону соперника примерно 2,7 раза. Футболист провел в АПЛ три матча, за которые забил три мяча.

При составлении рейтинга учитывались форварды, сыгравшие в нынешнем сезоне АПЛ по меньшей мере 270 минут.

Ранее, 29 сентября, Роналду установил рекорд по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов. В тот день он вышел в стартовом составе против испанского «Вильярреала». Как пишет «Спорт-Экспресс», матч стал для нападающего «Манчестер Юнайтед» 178-м. Он выступает на турнире с 2003 года.

31 августа стало известно, что Криштиану Роналду перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. После трансфера футболист стал самым высокооплачиваемым игроком АПЛ с еженедельной зарплатой в £480 тыс.