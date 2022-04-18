В бундестаге призвали не допустить одностороннего освещения событий в Буче

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Эдгар Найок 17 апреля призвал не делать поспешных выводов касательно событий в украинском городе Буче, а также не допустить одностороннего освещения этой ситуации.

«Одностороннее освещение событий на Украине также может привести к искажениям. <…> Мы не должны терять разум и делать поспешные выводы [касательно событий в Буче]. Виновника можно определить только в том случае, если мы готовы рассмотреть все стороны вопроса. Я настоятельно призываю независимую международную группу следователей пролить свет на эти ужасные события», — подчеркнул он в своем заявлении, опубликованном в YouTube.

В связи с этим депутат бундестага призвал своих коллег не выносить никаких предварительных суждений до завершения расследования, проводимого независимой группой следователей.

Ранее, 15 апреля, Следственный комитет России возбудил дело о фейках относительно Вооруженных сил РФ после украинской провокации в городе Буче под Киевом.

2 и 3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буче под Киевом.

Тогда в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео якобы о преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что ситуация в Буче является психологической спецоперацией Великобритании. По словам российского лидера Владимира Путина, Лукашенко передал ему документы, разоблачающие этот фейк.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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