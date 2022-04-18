В Кремле не сочли уместным раскрывать ситуацию с оплатой газа за рубли
Ситуация по оплате газа за рубли недружественными странами вряд ли пока подлежит обнародованию и находится в компетенции вице-премьера РФ Александра Новака и компании «Газпром». Об этом заявил в понедельник, 18 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля не стал говорить и о том, какие конкретно страны согласились вести расчеты за газ с Россией в рублях.
«Такая информация вряд ли подлежит публикации. Этим занимаются профильные ведомства, Новак и в первую очередь «Газпром» со своими визави, то есть непосредственно с покупателями», — указал Песков на брифинге.
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