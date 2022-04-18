Прямой эфир
Мир
Немцев предупредили о росте цен на авиабилеты из-за событий на Украине
Мир
Эксперты оценили шансы Макрона и Ле Пен на победу в выборах президента
Экономика
Заемщики пожаловались на отказы получить каникулы по нескольким займам
Экономика
Через Сочи за границу запустят 246 авиамаршрутов
Мир
В Японии допустили онлайн-участие России во встрече G20
Мир
Украина запросила $50 млрд у МВФ и G7
Армия
Эксперт оценил угрозы Зеленского отказаться от переговоров с Россией
Мир
Большинство судов РФ сможет заходить в порты Бельгии вопреки запрету ЕС
Общество
У застрелившего сотрудника МЧС пенсионера изымали ружье 15 лет назад
Мир
Запреты на посещение лесов ввели в ряде районов Белоруссии
Политика
Глава Калининграда прокомментировал риск появления войск НАТО у города
Сюжет:

Названа скрытая опасность пандемии коронавируса в России

Вирусолог Волчков призвал россиян опасаться гриппа на фоне коронавируса
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За три года пандемии коронавируса люди практически не сталкивались с гриппом. Об этом в понедельник, 18 апреля, рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков в беседе с Ura.ru.

Скачок в развитие: вирусологи прогнозируют шестую волну COVID-19 осенью
Какие меры необходимы, чтобы минимизировать ее последствия

По его словам, сейчас следует опасаться не коронавируса, а гриппа, так как за время пандемии сформировалась достаточно большая популяция людей, которые с гриппом на «вы».

«У них отсутствует иммунитет, поэтому в плане профилактики я бы порекомендовал в августе пройти вакцинацию против гриппа, особенно наиболее чувствительным группам населения, то есть, людям старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями», — сказал Волчков.

Также вирусолог отметил, что молодое поколение практически не болело гриппом, поэтому им также стоит сделать вакцину против гриппа.

«Все-таки встреча с гриппом в первый раз очень неприятная и может привести, в том числе и к летальным событиям», — пояснил он.

Кроме того, Волчков подчеркнул, что грипп поражает те же органы, что и распространенный штамм коронавируса «Омикрон», а именно эпителий верхних дыхательных путей.

«Грипп локализуется иммунной системой либо быстро, либо медленно. Если медленно, это может привести к достаточно патологическим последствиям вплоть до летального исхода, поэтому грипп я бы точно не скидывал со счетов и готовился этой осенью уже к нему», — подытожил специалист.

Ранее, 15 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что несмотря на положительную динамику по заболеваемости COVID-19, угроза распространения коронавируса в России остается.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с COVID-19 в России улучшилась, однако по-прежнему есть заболевшие. Он добавил, что во многом благодаря самоотверженной работе врачей каждый день из больницы выписываются тысячи человек.

12 апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил о рисках новой волны коронавируса в РФ. Он заявил, что новый подъем заболеваемости ожидается в конце мая-июне.

Ранее, 21 марта, глава экспертной группы по реагированию на COVID-19 при Национальной комиссии здравоохранения Китая Лян Ваннянь заявил, что еще слишком рано называть «Омикрон» «большим гриппом».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022