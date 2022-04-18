Названа скрытая опасность пандемии коронавируса в России

За три года пандемии коронавируса люди практически не сталкивались с гриппом. Об этом в понедельник, 18 апреля, рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков в беседе с Ura.ru.

По его словам, сейчас следует опасаться не коронавируса, а гриппа, так как за время пандемии сформировалась достаточно большая популяция людей, которые с гриппом на «вы».

«У них отсутствует иммунитет, поэтому в плане профилактики я бы порекомендовал в августе пройти вакцинацию против гриппа, особенно наиболее чувствительным группам населения, то есть, людям старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями», — сказал Волчков.

Также вирусолог отметил, что молодое поколение практически не болело гриппом, поэтому им также стоит сделать вакцину против гриппа.

«Все-таки встреча с гриппом в первый раз очень неприятная и может привести, в том числе и к летальным событиям», — пояснил он.

Кроме того, Волчков подчеркнул, что грипп поражает те же органы, что и распространенный штамм коронавируса «Омикрон», а именно эпителий верхних дыхательных путей.

«Грипп локализуется иммунной системой либо быстро, либо медленно. Если медленно, это может привести к достаточно патологическим последствиям вплоть до летального исхода, поэтому грипп я бы точно не скидывал со счетов и готовился этой осенью уже к нему», — подытожил специалист.

Ранее, 15 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что несмотря на положительную динамику по заболеваемости COVID-19, угроза распространения коронавируса в России остается.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с COVID-19 в России улучшилась, однако по-прежнему есть заболевшие. Он добавил, что во многом благодаря самоотверженной работе врачей каждый день из больницы выписываются тысячи человек.

12 апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил о рисках новой волны коронавируса в РФ. Он заявил, что новый подъем заболеваемости ожидается в конце мая-июне.

Ранее, 21 марта, глава экспертной группы по реагированию на COVID-19 при Национальной комиссии здравоохранения Китая Лян Ваннянь заявил, что еще слишком рано называть «Омикрон» «большим гриппом».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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