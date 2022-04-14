Мишустин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с COVID-19 в России улучшилась, но по-прежнему есть заболевшие. Такое заявление сделал в четверг, 14 апреля, премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Во многом благодаря самоотверженной работе каждый день из больницы выписываются тысячи человек», — сказал он на заседании правительства РФ.

Премьер отметил работу медицинских работников, которые продолжают помогать пациентам.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 14 апреля, в России за сутки был госпитализирован 3131 человек, всего выявлено 11 348 случаев COVID-19. Выздоровели 21 853 человека, скончались от последствий заболевания 254 пациента.

Пи этом 12 апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил о рисках новой волны коронавируса в РФ. Он заявил, что новый подъем заболеваемости ожидается в конце мая – июне.

В то же время глава ведомства подчеркнул, что в настоящее время идет спад заболеваемости COVID-19, однако до 200 тыс. пациентов одновременно еще наблюдаются в медицинских организациях.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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