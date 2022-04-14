Прямой эфир
Экономика
Путин заявил о задержке оплаты энергоносителей недружественными странами
Мир
Зеленский потребовал у Еврокомиссии $7 млрд финансовой помощи в месяц
Мир
Первая группа иностранных моряков выехала из Мариуполя в свои страны
Мир
Консульские учреждения Польши в РФ почти полностью остановили выдачу виз
Мир
США разместили в Литве артиллерийский батальон с гаубицами Paladin
Интернет
Илон Маск предложил купить Twitter за $41 млрд
Мир
В Белоруссии на месяц ввели безвизовый въезд для граждан Литвы и Латвии
Наука
Китайские ученые приостановили сотрудничество с РАН
Политика
Песков заявил об укреплении границ РФ в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
Собранную Нилом Армстронгом лунную пыль продали с аукциона за $500 тыс.
Мир
В отделении морпехов ВСУ рассказали об отсутствии помощи от командования
Сюжет:

Мишустин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в России

Мишустин: медики, которые борются с COVID-19, должны получать выплаты без задержек
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с COVID-19 в России улучшилась, но по-прежнему есть заболевшие. Такое заявление сделал в четверг, 14 апреля, премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Линии и жизни: новые варианты «Омикрона» могут лучше уходить от иммунитета
Какие мутации есть у подвидов коронавируса из ЮАР и почему они могут быть опасны

«Во многом благодаря самоотверженной работе каждый день из больницы выписываются тысячи человек», — сказал он на заседании правительства РФ.

Премьер отметил работу медицинских работников, которые продолжают помогать пациентам.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 14 апреля, в России за сутки был госпитализирован 3131 человек, всего выявлено 11 348 случаев COVID-19. Выздоровели 21 853 человека, скончались от последствий заболевания 254 пациента.

Пи этом 12 апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил о рисках новой волны коронавируса в РФ. Он заявил, что новый подъем заболеваемости ожидается в конце мая – июне.

В то же время глава ведомства подчеркнул, что в настоящее время идет спад заболеваемости COVID-19, однако до 200 тыс. пациентов одновременно еще наблюдаются в медицинских организациях.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022