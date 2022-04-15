Голикова заявила о сохранении риска распространения COVID-19 в РФ

Несмотря на положительную динамику по заболеваемости COVID-19, угроза распространения коронавируса в России остается. Об этом в пятницу, 15 апреля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании о ходе подготовки к проведению летней оздоровительной кампании 2022 года.

«Угроза распространения коронавирусной инфекции остается, и здесь важно обеспечить все рекомендации и требования Роспотребнадзора, чтобы оздоровительная кампания прошла без проблем», — сообщила она.

По словам вице-премьера, при организации отдыха в приоритете должна быть безопасность.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 15 апреля, в России за сутки были госпитализированы 2867 человек, всего выявлено 11 432 случая COVID-19. Выздоровели 19 532 человека, скончался от последствий заболевания 261 пациент.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с COVID-19 в России улучшилась, однако по-прежнему есть заболевшие. Он добавил, что во многом благодаря самоотверженной работе врачей каждый день из больницы выписываются тысячи человек.

12 апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил о рисках новой волны коронавируса в РФ. Он заявил, что новый подъем заболеваемости ожидается в конце мая-июне.

В то же время глава ведомства подчеркнул, что в настоящее время идет спад заболеваемости COVID-19, однако до 200 тыс. пациентов одновременно еще наблюдаются в медицинских организациях.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтахстопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.