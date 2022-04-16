Порт Клайпеды запретил допуск российских судов

Государственный морской порт Клайпеды (Литва) запретил допуск в балтийскую гавань судов под российским флагом. Об этом 16 апреля заявил директор Альгис Латакас на сайте предприятия.

«Деятельность портов имеет большое значение для международной торговли. Введенный запрет для российских судов, к которому присоединилась Клайпеда, является частью мер воздействия на экономику и власти России», — говорится в публикации.

В течение 2021 года в Клайпеде швартовались 122 российских судна. По средним показателям за год в порту находится от 100 до 180 судов.

Ранее в этот же день военно-морское управление Румынии сообщило, что суда, зарегистрированные в России, не смогут заходить в порты на Черном море или на Дунае. Запрет, установленный на европейском уровне, коснется также яхт и прогулочных судов.

Новый пакет антироссийских санкций от 8 апреля включал запрет на заход в порты ЕС для судов, зарегистрированных под российским флагом после 16 апреля, с указанием, что будут разрешены отступления для сельскохозяйственной и продовольственной продукции, гуманитарной помощи и энергоносителей.

15 марта вступил в силу четвертый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Рестрикции включают в себя запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения также попали мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС. Под ограничениями оказались и частные лица и организации. Санкции затронули свыше 600 россиян и наибольшую часть финансовой системы РФ.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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