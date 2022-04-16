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Румыния запретит судам под флагом РФ заходить в свои порты

Румыния с 17 апреля запретит судам под флагом РФ заходить в свои порты
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Суда, зарегистрированные в России, не смогут заходить в румынские порты на Черном море или на Дунае. Об этом 17 апреля, сообщает TVR со ссылкой на военно-морское управление страны.

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Запрет, установленный на европейском уровне, коснется также яхт и прогулочных судов.

Так, начиная с 17 апреля, «заход в румынские порты любого судна, зарегистрированного под российским флагом, в том числе судов, сменивших российский флаг на флаг любого другого государства или сменивших флаг регистрации в России до регистрации в любом другом государстве после 24 февраля 2022 года».

Однако запрет не будет применяться к судам, нуждающимся в помощи и ищущим убежище, или для экстренной остановки в порту по соображениям безопасности на море или для спасения жизней на море.

Новый пакет антироссийских санкций от 8 апреля включал запрет на заход в порты ЕС для судов, зарегистрированных под российским флагом после 16 апреля, с указанием, что будут разрешены отступления для сельскохозяйственной и продовольственной продукции, гуманитарной помощи и энергоносителей.

15 марта вступил в силу четвертый пакет санкций Евросоюза против России. Рестрикции включают в себя запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения также попали мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС. Под ограничениями оказались и частные лица и организации. Санкции затронули свыше 600 россиян и наибольшую часть финансовой системы РФ.

Кроме того, члены Евросоюза запретили экспорт предметов роскоши, под которые подпадают элитные иномарки, украшения и многое другое.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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