Тысячи российских грузовиков застряли на границе Польши с Белоруссией

Тысячи белорусских и российских грузовиков застряли в очередях, пытаясь покинуть Польшу до вступления в силу требования о запрете их нахождения в Евросоюзе с 16 апреля. Об этом 15 апреля сообщили в газете The Financial Times (FT).

Отмечается, что очередь на пункте пропуска «Корощин» достигла в длину 80 км. По данным на утро пятницы, ожидание составляло 33 часа.

В среднем на прохождение таможни и то, чтобы покинуть территорию Польши, у водителей уходит от трех до десяти дней. Длинные очереди также наблюдают в Латвии и Литве, отмечает издание.

Глава польской ассоциации перевозчиков ZMPD Ян Бучек выразил сомнение в том, что все грузовики РФ и РБ покинут территорию страны до вторника, 19 апреля. По его словам, минимум 3 тыс. фур находятся под угрозой ареста.

Как подчеркивает старший исполнительный директор компании Gurtam Александр Кувшинов, на территории Евросоюза продолжают находиться еще около 10 тыс. грузовиков.

С 8 апреля таможенные службы государств Евросоюза, граничащих с Россией и Белоруссией, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в этих странах. Новые санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные.

Тогда же Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России. В его рамках ЕС, в частности, запретил перевозки грузов транспортом РФ и Белоруссии.

15 апреля Белоруссия приняла ответные меры в отношении транспортных средств, зарегистрированных в государствах — членах Евросоюза. Так, с 16 апреля вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автомобилей и тягачей, зарегистрированных в ЕС.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ и Белоруссии в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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