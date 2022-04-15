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Белоруссия ввела ответные ограничения для автотранспорта ЕС

Белоруссия закрыла въезд для автомобилей с регистрацией в ЕС
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Белоруссия приняла ответные меры в отношении транспортных средств, зарегистрированных в государствах — членах Евросоюза (ЕС). Об этом 15 апреля сообщили в минтрансе страны.

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«С 00:00 (совпадает с московским. — Ред.) 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Исключение составляет их следование через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки. Отмечается, что до 23 апреля данное ограничение не будет применяться к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Белоруссии до 16 апреля.

Зарегистрированный в ЕС транспорт, перевозящий почтовые отправления и живых животных, следует без ограничений.

«Кроме того, определен перечень мест, в которые могут следовать зарегистрированные в ЕС транспортные средства для осуществления грузовых операций и перецепки из близлежащих пунктов пропуска. ГТК (государственный таможенный комитет. — Ред.) по согласованию с минтрансом будет определять иные такие места», — добавили в ведомстве.

С 8 апреля таможенные службы государств Евросоюза, граничащих с Россией и Белоруссией, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в этих странах. Новые санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные.

Тогда же Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России. В его рамках ЕС, в частности, запретил перевозки грузов транспортом РФ и Белоруссии.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ и Белоруссии в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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