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Минобороны сообщило об уничтожении совершившего атаку в Брянской области вертолета Ми-8

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Российские ПВО уничтожили украинский вертолет Ми-8, который накануне совершил атаку на поселок Климово в Брянской области. Об этом сообщил в пятницу, 15 апреля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Вертолет был сбит в районе населенного пункта Городня Черниговской области в то время, когда он возвращался на авиабазу.

«Зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области», — объявил Конашенков на брифинге.

Вопрос провокации: что стоит за ударами ВСУ по российской территории
Военного смысла в обстреле поселков в Брянской и Белгородской областях не было, подчеркивают эксперты

Также он добавил, что в районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области в воздухе сбит в воздухе истребитель Су-27, принадлежащий ВВС Украины.

Российские войска продолжают уничтожать и беспилотные летательные аппараты противника. Восемь из них за прошедшие сутки были ликвидированы в районах населенных пунктов Новая Астрахань, Новая Кубань, Изюм, Левковка, Счастливое, Черный сокол, Чернобаевка.

В этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что три человека, пострадавших в результате обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Климово, выписаны из больницы. Он подчеркнул, что оказание медицинской помощи пострадавшим находится на его личном контроле.

О самом инциденте стало известно 14 апреля, когда глава региона рассказал об обстреле поселка Климово. В результате атаки украинских военных получили ранения местные жители, повреждены около 100 домов.

По информации Следственного комитета РФ, украинские вертолеты, двигаясь на малой высоте, произвели не менее шести авиаударов по жилым домам. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

С 11 апреля в ряде регионов России, граничащих с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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