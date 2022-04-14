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Минобороны подтвердило добровольную сдачу в плен еще 134 украинских военных в Мариуполе

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За минувшую ночь в Мариуполе прекратили сопротивление еще 134 украинских морпеха. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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По его словам, среди сдавшихся ночью — 14 офицеров.

«Всего за сутки добровольно сдались в плен 1160 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди них 176 офицеров», — сказал Конашенков.

Ранее в этот день штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что в общей сложности по состоянию на вечер 13 апреля в плен войскам республики сдались более 1,3 тыс. украинских морских пехотинцев 36-й бригады Вооруженных формирований Украины (ВФУ). Как рассказал один из пленных днем ранее, группе пришлось сдаться, потому что она оказалась окружена.

13 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение морских пехотинцев ВСУ сдаться в плен является правильным выбором. Он призвал украинских военных подумать о родных, а также о своих и чужих жизнях.

Следственный комитет РФ (СК) проведет следственные действия с со сдавшимися в плен военнослужащими. В ведомстве отметили, что их показания могут иметь важное значение для уголовных дел, которые СК расследует по событиям в Донбассе и на Украине.

9 апреля украинские военные признались в снижении боевого духа среди бойцов ВСУ, определив его уровень как «ниже среднего».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкой и Луганской Народный Республик (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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