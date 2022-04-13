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Житель Приангарья перечислил лжеброкерам почти 2 млн рублей

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В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении жителя Братска. 49-летний мужчина лишился почти 2 млн рублей.

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Сотрудник аэропорта обратился в полицию и рассказал, что в конце марта ему поступил звонок от «брокеров». Они предлагали выгодные условия заработка в их компании. Мужчина заинтересовался возможностью прибыли, установил приложение на телефон, ввел персональные данные и открыл счет, на которые внес первые средства. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

После изучения отзывов в интернете потерпевший решил разорвать связь с брокерами. Однако тогда количество звонков от злоумышленников только увеличилось. Собеседники грозили жителю Братска возбуждением уголовных дел за неуплату налогов. Под предлогом закрытия счета от мужчины потребовали выплату «страховой комиссии». Общий ущерб составил 1,9 млн рублей.

В начале апреля уголовное дело по факту деятельности лжеброкеров возбудили в Башкирии. Мошенники рассказали 50-летней женщине о возможности инвестиций в «успешный бизнес», потерпевшая лишилась около 3 млн рублей.

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