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Власти запустят IT-систему для борьбы с мошенниками

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Минцифры ищет поставщика оборудования для системы мониторинга фишинговых сайтов в интернете, сказано в документации, размещенной на сайте госзакупок. Стартовая цена конкурса — 59 млн рублей, отмечено в ней.

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Новая система должна собирать и систематизировать данные о фишинговых активностях, используя данные с почтовых серверов и из мобильных приложений, а также «на основе регулярного сканирования трафика в сетях связи общего пользования», указано в техзадании к конкурсу.

Там же отмечено, что алгоритму стоит учитывать и сведения от специалистов по информационной безопасности, изучающих вредоносные рассылки.

Фишинг приводит к значительным потерям со стороны граждан и государства, сказали «Известиям» в Минцифры.

Злоумышленники постоянно совершенствуют методы и инструменты для атак, поэтому разработка и внедрение системы — важный и актуальный вопрос, отметили в ведомстве. Там добавили, что обнаруженные данные о фишинговых ресурсах могут направляться в МВД по запросу в установленном законом порядке.

У мошеннических ресурсов есть определенные маркеры, которые можно проверять в том числе в автоматическом режиме, описала возможный алгоритм работы антифишинговой системы аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Юракова.

К таким признакам относятся, к примеру, отсутствие SSL-сертификатов и использование «черной» поисковой оптимизации, чтобы вредоносный сайт был в топе выдачи поисковика, объяснила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Как бы не атака: власти запустят IT-систему для борьбы с мошенниками

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