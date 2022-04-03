Жительница Башкортостана лишилась 3 млн рублей из-за лжеброкеров

В Башкортостане возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 50-летней женщины. Потерпевшая лишилась около 3 млн рублей, надеясь получить доход от инвестиций.

По данным правоохранительных органов, 50-летней жительнице Нижнекамска поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник рассказал об «успешном бизнесе» и возможности получения значительных дивидендов от инвестиций. Женщина оформила кредит на 1,5 млн рублей и перевела средства на продиктованный злоумышленником счет. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

Позже ей поступил звонок от «представителя инвесткомпании». Он рассказал, что внесенные женщиной средства якобы не принесут дивидендов в большом объеме. Женщина оформила еще один кредит и перечислила деньги. После этого связь с мошенниками прекратилась.

Сотрудники полиции проводят мероприятия для установления личностей мошенников.