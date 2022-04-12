ВС РФ нанесли огневые удары по шести опорным пунктам в районе Попасной

Российские артиллерийские подразделения нанесли огневые удары по шести опорным пунктам 24-й украинской отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Попасная в Донбассе. В результате уничтожено более 120 человек личного состава соединения, 11 единиц бронетехники и 14 автомобилей различного назначения. Об этом сообщил 12 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Авиация ВКС России поразила 38 военных объектов Украины. В том числе уничтожены склад боеприпасов в Луганской области, 8 районов сосредоточения украинской боевой техники в Харьковской области.

Кроме того, указал Конашенков, российские военные сбили в воздухе два беспилотных летательных аппарата над городами Очаков и Николаев.

По данным официального представителя Минобороны РФ, с начала спецоперации ВС РФ ликвидировали 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 445 беспилотных летательных аппаратов, 2153 танка и других боевых бронированных машин, 241 установку реактивных систем залпового огня, 2063 единицы специальной военной автомобильной техники.

Кроме того, 12 апреля российский спецназ уничтожил украинскую пусковую установку зенитно-ракетного комплекса С-300 в Киевской области, в районе поселка городского типа Дымер.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Решение было связано с ухудшением обстановки в Донецкой и Луганской народных республиках из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости республик.

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