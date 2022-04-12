Российский спецназ уничтожил пусковую установку ЗРК С-300 под Киевом

Российский спецназ уничтожил украинскую пусковую установку зенитно-ракетного комплекса С-300 в Киевской области, в районе поселка городского типа Дымер. Видеозапись с места уничтожении появилась во вторник, 12 апреля, в распоряжении «Известий».

Ранее в этот день Минобороны РФ показало кадры работы инспекторов военной автомобильной инспекции, которые обеспечивают безопасность при передвижении российских войск даже по труднопроходимым дорогам. Отмечается, что сопровождение осуществляется экипажами военной автоинспекции днем и ночью, при этом иногда количество колонн достигает семи-восьми. Такое число объясняется маленькой скоростью, с которой приходится двигаться по дорогам, а также состоянием самих дорог.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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