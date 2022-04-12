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В Иране назвали упадок влияния США причиной отказа в помощи Украине

Kayhan: США отказались помочь Украине из-за упадка своего политического влияния
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Соединенные Штаты не в силах помочь Киеву в противостоянии российской спецоперации по защите Донбасса из-за падения своего политического влияния. Об этом пишет 11 апреля политолог Сэмане Экван для иранской газеты Kayhan.

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Она уточнила, что позиции США на международной арене ослабил тот факт, что Вашингтон не справился с ролью доминирующей силы в мире, которую взял на себя после завершения холодной войны.

«Самое главное, что США настолько ослабели в международном сообществе, что потеряли свои прежние позиции. Самый важный пример из этой области — это последовательные и неоднократные просьбы президента Украины Владимира Зеленского к американцам, НАТО и Европейскому союзу о том, чтобы они что-то сделали для защиты его страны от России, однако они все неоднократно доказали свою неспособность это сделать», — говорится в издании.

Кроме того, оставаясь в стороне от событий на Украине, Вашингтон не хочет конфронтации с Россией, а это является просто попыткой утаить реальное положение вещей, добавила политолог.

Автор публикации также отметила, что США ввиду нереалистичного взгляда на мировые условия всегда считали себя первой державой в мире, при этом слишком сильно использовали свои инструменты воздействия, такие так санкции, на противников. «Они прибегли к серьезному и неразборчивому использованию этих инструментов», вследствие чего и снизились позиции страны на мировой арене.

Ранее в тот же день китайское издание Global Times привело данные, согласно которым число неестественных смертей из-за санкций США со времен Второй мировой войны превысило общее число погибших во всех войнах за тот же период. Автор статьи отметил, что в настоящее время всё большее количество стран не желает подчиняться политике принуждения США.

В понедельник пресс-пул американской администрации сообщил, что во время выступления американского лидера Джо Байдена в Белом доме один из присутствующих на мероприятии поднял плакат с критикой чрезмерных военных расходов Пентагона и применения американских вооружений за рубежом, в частности, надпись на плакате гласила, что «Американское оружие приводит к самым большим жертвам за рубежом».

6 апреля сенат США одобрил законопроект, который позволит поставлять Украине вооружения по программе ленд-лиза. Законопроект подразумевает предоставление президенту США расширенных полномочий по заключению соглашений с украинскими властями о поставках вооружений «для защиты населения Украины и для других целей».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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