В Иране назвали упадок влияния США причиной отказа в помощи Украине

Соединенные Штаты не в силах помочь Киеву в противостоянии российской спецоперации по защите Донбасса из-за падения своего политического влияния. Об этом пишет 11 апреля политолог Сэмане Экван для иранской газеты Kayhan.

Она уточнила, что позиции США на международной арене ослабил тот факт, что Вашингтон не справился с ролью доминирующей силы в мире, которую взял на себя после завершения холодной войны.

«Самое главное, что США настолько ослабели в международном сообществе, что потеряли свои прежние позиции. Самый важный пример из этой области — это последовательные и неоднократные просьбы президента Украины Владимира Зеленского к американцам, НАТО и Европейскому союзу о том, чтобы они что-то сделали для защиты его страны от России, однако они все неоднократно доказали свою неспособность это сделать», — говорится в издании.

Кроме того, оставаясь в стороне от событий на Украине, Вашингтон не хочет конфронтации с Россией, а это является просто попыткой утаить реальное положение вещей, добавила политолог.

Автор публикации также отметила, что США ввиду нереалистичного взгляда на мировые условия всегда считали себя первой державой в мире, при этом слишком сильно использовали свои инструменты воздействия, такие так санкции, на противников. «Они прибегли к серьезному и неразборчивому использованию этих инструментов», вследствие чего и снизились позиции страны на мировой арене.

Ранее в тот же день китайское издание Global Times привело данные, согласно которым число неестественных смертей из-за санкций США со времен Второй мировой войны превысило общее число погибших во всех войнах за тот же период. Автор статьи отметил, что в настоящее время всё большее количество стран не желает подчиняться политике принуждения США.

В понедельник пресс-пул американской администрации сообщил, что во время выступления американского лидера Джо Байдена в Белом доме один из присутствующих на мероприятии поднял плакат с критикой чрезмерных военных расходов Пентагона и применения американских вооружений за рубежом, в частности, надпись на плакате гласила, что «Американское оружие приводит к самым большим жертвам за рубежом».

6 апреля сенат США одобрил законопроект, который позволит поставлять Украине вооружения по программе ленд-лиза. Законопроект подразумевает предоставление президенту США расширенных полномочий по заключению соглашений с украинскими властями о поставках вооружений «для защиты населения Украины и для других целей».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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