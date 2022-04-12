Байдена на выступлении в Белом доме встретили плакатом с критикой

Во время выступления американского лидера Джо Байдена в Белом доме один из присутствующих на мероприятии поднял плакат с критикой чрезмерных военных расходов Пентагона и применения американских вооружений за рубежом. Об этом сообщил 11 апреля пресс-пул американской администрации.

«Американское оружие приводит к самым большим жертвам за рубежом», — говорилось на плакате.

Кроме того, на транспаранте также были слова про «бюджет Байдена» и график, показывающий, насколько значительную его часть занимают военные расходы.

Посетитель здания администрации поднял плакат в тот момент, когда американский лидер завершил выступление, посвященное новым мерам США по сокращению масштабов насилия с применением самодельного незарегистрированного огнестрельного оружия на территории Штатов.

При этом Соединенные Штаты продолжают оказывать военную помощь и поставлять оружие на Украину.

Так, 6 апреля, Байден распорядился направить Украине оборонную продукцию и ресурсы для военной подготовки и обучения на $100 млн. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в дополнительную военную помощь Украине будут включены противотанковые системы. Как заявил глава американского внешнеполитического ведомства, это делается «для удовлетворения срочной потребности Украины».

Блинкен отметил: общая военная помощь Киеву с начала президентства Байдена составила $2,4 млрд, из них с начала российской спецоперации по защите Донбасса — более $1,7 млрд.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Белом доме предложили увеличить военный бюджет США на 2023 финансовый год до $813 млрд. По сравнению с предложенным ранее проектом расходы на оборону выросли на 4%, или на $31 млрд.

Администрация Байдена решила повысить военные ассигнования, чтобы эффективнее противостоять Китаю — его Вашингтон рассматривает как главную стратегическую угрозу — и России.

В конгрессе США предложения Белого дома вызвали в основном негативные эмоции. Республиканцам увеличение военного бюджета кажется недостаточным. Демократы категорически против какого-либо роста расходов на оборону.

В апреле 2021 года Байден назвал насилие с применением огнестрельного оружия настоящей эпидемией для Соединенных Штатов, с которой он намерен бороться. Действия американского президента и его администрации, в частности, направлены на борьбу с распространением самодельного оружия, компоненты для которого можно приобрести в интернете.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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