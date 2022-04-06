Байден распорядился направить Украине военной помощи еще на $100 млн

Президент США Джо Байден распорядился направить Украине оборонную продукцию и ресурсы для военной подготовки и обучения на $100 млн, передав полномочия для решения этого вопроса госсекретарю, говорится в опубликованном Белым домом меморандуме от 5 апреля.

«В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, <...> я настоящим делегирую государственному секретарю полномочия направлять расходы на оборонные товары и услуги министерства обороны общей суммой до $100 млн, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине и принятия соответствующих решений», — сказано в документе.

В этой связи госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в дополнительную военную помощь Украине будут включены противотанковые системы. Как заявил глава американского внешнеполитического ведомства, это делается «для удовлетворения срочной потребности Украины».

Блинкен отметил: общая военная помощь Киеву с начала президентства Байдена составила $2,4 млрд, из них с начала российской спецоперации по защите Донбасса — более $1,7 млрд.

5 марта российский МИД призвал ЕС и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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