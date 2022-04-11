Корреспондент «Известий» рассказал о провокациях националистов на территории ЛНР

Корреспондент «Известий» Денис Кулага в понедельник, 11 апреля, рассказал о росте провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Луганской народной республики (ЛНР).

Как отмечается, в данный момент силы Народной милиции ЛНР готовятся к штурму окраин Северодонецка — ключевого города для выхода к административным границам республики. Работу танков у линии огня прикрывают бронетранспортеры (БМП), которые продолжают работать в направлении, где скрываются националисты.

По словам корреспондента, украинские военные спрятались за местным пионерлагерем, где находится их временная база. При чем отмечается, что таких на территории республики десятки. Один из них — железнодорожное депо в Попасной, которую освободили на минувшей неделе. Это было градообразующее предприятие, депо и главный железнодорожный узел Юга-Востока Украины. Сейчас оно превратилось в передний край обороны со стороны украинских националистов.

По информации корреспондента, украинская армия всё еще держит территорию под прицелом. После обнаружения военными ЛНР беспилотника националисты сразу же открывают прицельный огонь.

«Буквально накануне здесь шли ожесточенные бои. Ремонтные ангары, административные здания еще вчера были огневыми точками. Водонапорные башни служили точкой обзора для снайперов и корректировщиков огня», — рассказывает корреспондент о ситуации в депо.

По периметру объекта ВСУ оставили противопехотные фугасные мины, известные как «Лепесток», запрещенные конвенцией ООН. Сам город Попасное полностью еще не освобожден: украинские силовики продолжают держать оборону в центре. Сообщается, что штурмовой отряд ЛНР запрашивает огневую поддержку реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Выбивая националистов из укрепрайонов по всей линии фронта, Народная милиция подходит к Северодонецку и Лисичанску. По словам корреспондента, когда они будут взяты, украинские военные окажутся в кольце, а республика перейдет под полный контроль сил ЛНР.

9 апреля представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко обвинил украинских националистов в подрыве цистерны с азотной кислотой в Рубежном. Он рекомендовал местному населению подготовить маски, пропитанные содовым раствором, плотно закрыть двери и окна.

Ранее, 5 апреля, Марочко заявил, что украинские военные, готовясь к отступлению, подорвали цистерну в одном из цехов завода «Заря» в городе Рубежное в ЛНР. По его словам, в цистерне могла находиться соляная кислота.

В Народной милиции ЛНР тогда добавили, что в Рубежном распространилось облако отравляющего вещества, что может привести к жертвам среди населения. Отмечалось, что подрыв был рассчитан так, чтобы облако химикатов пошло в направлении освобожденного силами ЛНР села Кудряшовка.

Тогда председатель СКР также поручил расследовать обстоятельства подрыва цистерн. По данным ведомства, в подорванных цистернах содержались азотная, серная, соляная кислоты и аммиак.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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