Гинцбург отверг необходимость менять схему вакцинации от COVID-19

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в воскресенье, 10 апреля, рассказал о том, какой схемы вакцинации от коронавируса следует придерживаться.

«Я считаю, что каждые полгода надо ревакцинироваться и жить спокойно», — подчеркнул ученый в беседе с ТАСС.

По его словам, люди из группы риска, а также все желающие могут ревакцинироваться двумя дозами препарата.

«Я ничего против этого не имею, вы этим точно не навредите», — добавил Гинцбург.

Ранее, 9 апреля, ученый сообщил, что вакцины против COVID-19 «Спутник V», «Спутник лайт» и назальная форма препаратов будут эффективны против омикрон-штамма XE.

8 апреля стало известно, что полный цикл вакцинации от коронавирусной инфекции с момента начала проведения кампании на территории Российской Федерации провели практически 86 млн раз. При этом вакцинацию первым компонентом сделали уже 89,7 млн человек. Уровень коллективного иммунитета от COVID-19 составляет около 46,5%.

7 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о распространении самого заразного варианта коронавирусной инфекции XE.

16 марта эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что вариант коронавируса «стелс-омикрон» (ВА.2), скорее всего, не вызовет новую волну пандемии. Как он заявил, заразность нового штамма может быть на 10% выше по сравнению с BA.2, или «стелс-омикроном».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано несколько вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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