ВОЗ предупредила о распространении нового штамма COVID-19 XE

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о распространении самого заразного варианта коронавирусной инфекции XE. Об этом в четверг, 7 апреля, пишет американская газета Los Angeles Times.

Согласно результатам предварительных исследований экспертов ВОЗ, заразность нового штамма может быть на 10% выше по сравнению с BA.2 или «стелс-Омикрон». Однако, как подчеркнули ученые еще слишком рано говорить, распространится ли XE также как «стелс-Омикрон». Для этого потребуется больше данных.

Ранее, 6 апреля, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заверил, что новый штамм коронавирусной инфекции XE, который на днях обнаружили британские ученые, вряд ли будет иметь сверхуникальные свойства. Соответственно риск вспышки заболеваемости исключен. Он отметил, что ученые выделяют три разных линии, которые образовались в результате разрыва и соединения нуклеиновых кислот разных штаммов: XD, XE, XF. ХЕ — соединение вариантов «Омикрона» BA.1 и BA.2 («Стелс-Омикрон»).

Британские ученые выявили новый подвариант «Омикрона» — штамм коронавируса, который назвали буквами XE. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании сообщило, что специалисты пока не могут сказать, опасен ли он.

Во вторник, 5 апреля, руководитель технической группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 Мария ван Керкхове сообщила, что заражение гибридом штаммов Омикрон» и «Дельта» не влечет за собой более тяжелое течение болезни. По ее словам, «уровень выявления» такого гибрида в мире невысок.

В РФ продолжает проходить масштабная кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. В стране зарегистрировано шесть препаратов, которыми могут привиться граждане: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н», вакцина для подростков «Спутник M».

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