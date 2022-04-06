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В ВОЗ сообщили о нетяжелом течении болезни при заражении двумя штаммами COVID-19

ВОЗ: комбинация «Омикрон» и «Дельта»-штаммов не усложняет течение болезни
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Заражение гибридом «Омикрон» и «Дельта»-штаммов коронавируса не влечет за собой более тяжелое протекание болезни. Об этом во вторник, 5 апреля, рассказала руководитель технической группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 Мария ван Керкхове на странице организации в Twitter.

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«Нам известно об этом рекомбинанте. Это комбинация [штаммов коронавируса] «Дельта» AY4 и «Омикрон» BA.1», — написала она.

Отмечается, что «уровень выявления» такого гибрида в мире невысок.

«Мы не видели какого-либо изменения в эпидемиологии и тяжести [протекания болезни] при этом рекомбинанте, но множество исследований еще идут», — добавила Керкхове.

По ее мнению, можно ожидать появления новых гибридов SARS-CoV-2, потому что «вирусы со временем меняются».

«Мы держим это в поле зрения и ведем мониторинг», — уверила Керкхове, подчеркнув важность проведения тестирования на ковид и усиления системы наблюдения за коронавирусной инфекцией.

Ранее в этот же день главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук Петр Чумаков рассказал, что между штаммом коронавируса «стелс-Омикрон», являющимся подвидом «Омикрон»-штамма BA.2, и «Омикроном» нет большой разницы.

По мнению Чумакова, в том, что «стелс-Омикрон» по количеству заражений сейчас вытесняет предыдущий вариант, нет ничего удивительного, поскольку он успешно конкурирует с ним именно благодаря тому, что быстрее распространяется.

Ранее, 28 марта, главный врач отделения клинической лабораторной диагностики и эндоскопии АО «Медицина» Максим Терский отметил, что у «стелс-Омикрона» отмечается более тяжелое течение в сравнении с обычным «Омикроном». Специалист добавил, что штамм BA.2 заразнее «Омикрона» на 30–40%.

Тогда же председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19 в России.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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