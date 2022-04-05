Биолог назвал основное отличие штамма «стелс-Омикрон»

Между штаммом коронавируса «стелс-Омикрон», являющимся подвидом «Омикрон»-штамма BA.2, и «Омикроном» нет большой разницы. Об этом главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук Петр Чумаков рассказал во вторник, 5 апреля.

При этом ученный отметил, что новый подвид имеет ключевое отличие от исходного варианта COVID-19.

«Он более заразный, чем исходный «Омикрон», то есть быстрее распространяется, чем тот вариант, который был до этого, а по болезнетворности приблизительно такой же. С точки зрения беспокойства — я бы не стал особо паниковать, потому что ничего это не изменяет. Просто один штамм меняется на другой, при этом не возрастает смертность, не возрастает количество серьезных симптомов у людей», — объяснил биолог в беседе с Lenta.Ru.

По мнению Чумакова, в том, что «стелс-Омикрон» по количеству заражений сейчас вытесняет предыдущий вариант, нет ничего удивительного, поскольку он успешно конкурирует с ним именно благодаря тому, что быстрее распространяется.

Ранее в этот день руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина сообщила, что вариант коронавируса «Омикрон»-штамм BA.2, или «стелс-Омикрон», стал преобладающим в России, его доля выросла до 80%, пишет Life.Ru.

Специалист также обратила внимание на распространенность в РФ геноварианта «Дельта». По ее словам, он представлен на территории страны единичными образцами, а его доля составляет менее 0,3–0,5%, сообщает телеканал «360».

Ранее, 28 марта, главный врач отделения клинической лабораторной диагностики и эндоскопии АО «Медицина» Максим Терский отметил, что у «стелс-Омикрона» отмечается более тяжелое течение в сравнении с обычным «Омикроном». Специалист добавил, что штамм BA.2 заразнее «Омикрона» на 30–40%.

Тогда же председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19 в России.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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