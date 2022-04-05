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В Роспотребнадзоре заявили о росте доли «стелс-Омикрона» в РФ до 80%
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В Роспотребнадзоре заявили о росте доли «стелс-Омикрона» в РФ до 80%

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Вариант коронавируса «Омикрон»-штамм BA.2, или «стелс-Омикрон», стал преобладающим в России, его доля выросла до 80%. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

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«В последние две недели в России наблюдается доминирование подлинии ВА.2 варианта «Омикрон» — его доля составляет уже около 80%. Второе место занимает подлиния ВА.1 — ее доля около 12%. Доля образцов, относящихся к линии ВА.1.1, стабильно снижается в течение последнего месяца», — приводит ее слова ТАСС.

Специалист также обратила внимание на распространенность в РФ геноварианта «Дельта». По ее словам, он представлен на территории страны единичными образцами, а его доля составляет менее 0,3–0,5%.

Ранее, 28 марта, главный врач отделения клинической лабораторной диагностики и эндоскопии АО «Медицина» Максим Терский отметил, что у «стелс-Омикрона» отмечается более тяжелое течение в сравнении с обычным «Омикроном». Специалист добавил, что штамм BA.2 заразнее «Омикрона» на 30–40%.

Ранее в этот день главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов призвал быть готовыми к новой волне COVID-19 в России, поскольку в некоторых странах заболеваемость растет. Эксперт напомнил, что основным средством профилактики коронавируса является вакцинация.

Тогда же председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19 в России.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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