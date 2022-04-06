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В Роспотребнадзоре оценили опасность нового штамма коронавируса

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Новый штамм коронавируса ХЕ, который на днях выявили британские ученые, вряд ли будет иметь сверхуникальные свойства, которые приведут к росту заболеваемости. Об этом 6 апреля «РИА Новости» заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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Ученые выделяют три разных линии, которые образовались в результате разрыва и соединения нуклеиновых кислот разных штаммов: XD, XE, XF. ХЕ — соединение вариантов «Омикрона» BA.1 и BA.2 («Стелс-Омикрон»). По словам эпидемиолога, результаты анализа специалистов Великобритании показывают, что выявленная мутация XE может быть более заразна примерно на 10%, чем BA.2.

Также Хафизов отметил, что в России случаев выявления заражений вариантом XE не обнаружено, а на «Стелс-Омикрон» приходится до 80% всех новых случаев заболевания.

На этой неделе стало известно, что британские ученые выявили новый подвариант «Омикрона» — штамм коронавируса, который назвали буквами XE. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании сообщило, что специалисты пока не могут сказать, опасен ли он.

Во вторник, 5 апреля, руководитель технической группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 Мария ван Керкхове сообщила, что заражение гибридом штаммов Омикрон» и «Дельта» не влечет за собой более тяжелое течение болезни. По ее словам, «уровень выявления» такого гибрида в мире невысок.

Согласно данным портала «Стопкоронавирус» на 5 апреля, в России за сутки было выявлено 13 947 заболевших коронавирусом, выздоровели 37 459 пациентов. Всего в РФ привиты от COVID-19 более 89,4 млн человек (завершили курс вакцинации 85,6 млн россиян). Уровень коллективного иммунитета составляет 48%.

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