В России провели почти 86 млн полных циклов вакцинации от COVID-19

Полный цикл вакцинации от коронавирусной инфекции с момента начала проведения кампании на территории Российской Федерации провели практически 86 млн раз. Об этом в пятницу, 8 апреля, свидетельствуют данные «СтопКоронавирус.РФ».

При этом вакцинацию первым компонентом сделали уже 89,7 млн человек. Уровень коллективного иммунитета от COVID-19 составляет около 46,5%.

Ранее в этот же день в ходе встречи с волонтерами в рамках акции «Мы вместе» вице-премьер Татьяна Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19, которое наблюдается в настоящий момент. Тогда же директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о поступлении в оборот назальной вакцины от коронавируса.

7 апреля глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что у России есть все возможности для минимизации рисков новой волны COVID-19 при грамотном поведении населения и приверженности к профилактическим мерам. По его словам, для минимизации риска инфицирования необходимо соблюдать все рекомендации медиков.

5 апреля Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 на основе молнупиравира. Показанием к применению препарата является лечение коронавирусной инфекции легкого и среднетяжелого течения у взрослых пациентов с повышенным риском прогрессирования заболевания.

1 апреля ведомство зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от коронавируса. В этот же день появилась инструкция по применению препарата. Назальную вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, следует вводить в один носовой ход на вдохе.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано несколько вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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